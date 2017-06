Wie wurde die Sonne zum Markensymbol von St.Moritz?

Carolin A. Geist

Als Ergänzung zur aktuellen Ausstellung «Macht Ferien» im Museum für Gestaltung in Zürich, das Plakate aus Feriendestinationen in der Schweiz bis zum 9.Juli noch zeigt, hielten Cordula Seger, Leiterin des Instituts für Kulturforschung Graubünden, und Hans Peter Danuser von Platen, langjähriger Kurdirektor von St. Moritz, einen Vortrag zur Marke St. Moritz. Schon 1938 schreibt H. K. Frenzel: «Das Werbeschlagwort ‹Die Sonne von St. Moritz› hat etwas Zwingendes. Etwas Durchstrahlendes und Vertrauenswürdiges, das überhaupt keinen Zweifel zulässt. Es ist die Krönung einer jahrzehntelangen, kunstvollen Werbearbeit». Doch wie kam es zum Erfolg dieser Marke?

Die Sonne als Logo

Zur Sonne verspürt Walter Amsturz eine innere Beziehung: Der Feuerball zieht den Hotelierssohn aus dem Berner Land derart an, dass das Sonnen‧em‧blem die Wände seines Privatdomizils schmückt. Der promovierte Staatswissenschaftler addiert mit akademischer Exaktheit und errechnet den Spitzenwert von 322 Tagen im Jahr, an welchen die Sonne in St. Moritz scheint – ein einprägsamer Bestandteil der St. Moritzer Werbung bis heute. Mit 29 Jahren wird 1928 er zum Kur- und Verkehrsdirektor ernannt. Der Legende nach fährt er über den Reschenpass an einem «Hotel Sonne» vorbei, als ihm schlagartig klar wird: ein Sonnenemblem wäre die perfekte visuelle Verkörperung dessen, was die einzigartige Magie von St. Moritz ausmacht.

Er findet in Walter Herdeg, einem Grafiker aus Zürich, einen Fachmann, der 1930 ein grafisch reduziertes Sonnenlogo zu Papier bringt. 1937 lässt Kurdirektor Walter Amsturz gleich vier Varianten beim Eidgenössischem Amt für Geistiges Eigentum als Bildmarke schützen. Dieses Weltpremiere schlägt Wellen bis ins Ausland. «St. Moritz got the first corporate identity ever done for a Holiday Resort», notiert eine englische Zeitung. Nicht nur die Sonne trägt Herdegs Handschrift, sondern auch der Schriftzug «St. Moritz», so, wie er – leicht schräg – heute noch verwendet wird. Herdeg avanciert zum «Hausgrafiker» von St. Moritz und wird noch ein ganzes Universum an Plakaten, Broschüren und Werbesujets rund um die Marke entwickeln.

Vollendung der Marke

1986 vollendet Hans Peter Danuser das Branding, als er den Schriftzug «St. Moritz» als ersten geschützten Ortsnamen überhaupt patentieren lässt und im gleichen Jahr die Erweiterung um «Top of The World» eintragen lässt.

So haben Amstutz, Herdeg und Danuser dem Engadiner Bergdorf ein visuelles Gesicht gegeben, das heute überall auf der Welt dechiffriert werden kann.