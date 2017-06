Wohnmobil macht sich selbständig

Ein Abschleppunternehmen hatte den Auftrag, ein defektes Wohnmobil in Sent abzuholen. Das Wohnmobil wurde transportfähig hergerichtet und auf einer speziellen Vorrichtung am Heck des Abschlepp-Lastwagens aufgeladen. Dabei werden die Vorderräder auf einer sogenannten Brille befestigt und die Hinterräder nachgezogen. Vor der Tasnanbrücke löste sich aus bisher unbekannten Gründen das Wohnmobil vom Abschleppfahrzeug. In der Folge rollte es über die Gegenfahrbahn, anschliessend über einen Ausstellplatz und dann über einen steilen Abhang hinunter. Nach zirka 40 Meter blieb das Fahrzeug im Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, am Wohnmobil entstand Totalschaden. (kapo)