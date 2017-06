Zeugenaufruf für Unfall in La Punt

Am Freitagabend fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad über den Albulapass in Richtung Engadin. Um 17.20 Uhr kam ihm auf seiner Fahrspur oberhalb von La Punt ein Personenwagen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Motorradlenker dem Entgegenkommenden nach rechts aus. Trotzdem kam es zu einer Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoss geriet die Zweiradmaschine über die Strasse hinaus, stürzte die Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der Gestürzte wurde mittelschwer verletzt und musste mit der Rettung Oberengadin ins Spital Oberengadin nach Samedan gefahren werden. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern setzte die lenkende Person des Personenwagens die Fahrt in Richtung Albual Hospiz fort.

Beim entgegenkommenden Personenwagen handelt es sich um einen weissen VW-Bus mit eckigen Scheinwerfern. Die lenkende Person war ein Mann im Alter von 35 – 45 Jahren mit Oberlippenbart. Der Mann hatte schwarze-grau-meliertes Haar und trug eine eckige, goldfarbene Brille.

Der Lenker sowie Personen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Kantonspolizei Graubünden in Samedan (Telefon 081 257 64 50).

Text und Foto: Kantonspolizei Graubünden