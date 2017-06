Zwei Nobelpreisträger in Sils

Carolin A. Geist

Im Waldhaus Sils Maria finden jedes Jahr im Juni die «Hesse-Tage» statt. Denn dort wohnte zwischen 1949 und 1961 Hermann Hesse stets, wenn er seine Sommer im Engadin verbrachte. Auch Thomas Mann dichtete schönste Zeilen über die Gegend: «Dies Engadin ist der schönste Aufenthalt der Welt. Nicht leicht spreche ich von Glück, aber ich glaube beinahe, ich bin glücklich hier.»

Die Hesse-Mann-Freundschaft

Ein berühmtes Foto zeigt die Autoren Mann und Hesse im gemeinsamen Skiurlaub im nahen Davos, wo Thomas Manns «Der Zauberberg» spielt. Sie trafen sich erstmals im Frühjahr 1904 in München, wo ihr gemeinsamer Verleger S. Fischer seine beiden hoffnungsvollsten Nachwuchsautoren mitein‧ander bekannt machte. Thomas Mann hatte damals mit seinem Familienroman «Buddenbrooks» bereits das grosse Publikum erobert. Hesse hingegen war zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt, wenngleich auch er noch im gleichen Jahr mit seinem «Peter Camenzind» den Durchbruch schaffen sollte. Hesse schrieb später rückblickend auf dieses erste Kennenlernen: «Beide waren wir damals noch Junggesellen. Im Übrigen waren wir einander nicht sehr ähnlich, man konnte es uns schon an Kleidung und Schuhwerk ansehen». Thomas Mann war nämlich in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie aus Lübeck hineingeboren worden. Hermann Hesse wuchs in materiell relativ eher bescheidenen, religiös geprägten Verhältnissen auf. Doch beide verband die Passion zum Schreiben und die Liebe zum Engadin.

Ihr Leseverhalten

Unter all den Vorträgen zu Thomas Mann und Hermann Hesse gab es auch in diesem Jahr eine Präsentation zu einem Forschungsprojekt an der ETH. Manuel Bamert referierte über: «Die Bibliotheken von Hermann Hesse und Thomas Mann: Wozu wir all diese Bücher aufbewahren». Viel mehr als nur ein materieller Nachlass zu sein, geben die beiden Bibliotheken auf den zweiten Blick viel tiefere Einblicke in das Denkverhalten der beiden Schriftsteller. So analysierte zum Beispiel Manuel Bramert eine Skizze der zu bauenden Bibliothek, die Thomas Mann kurz vor seinem Umzug anfertigte. Dort stach nicht nur das Schlagwort «skandinavisch» dreimal hervor und impliziert seine Faibles, sondern Platzierungen wie die eigene unter «Heinrich und ich», und die der Bücher, die er mit «Schund» abtut, aber welchen er dennoch einen Platz zubilligt, lassen auf Manns Denkmuster schliessen.

So besass Mann 19 Werke von Hesse. «Eine aussagekräftige Information» erklärt Bramert. Es belege, dass Mann Bücher als «Arbeitsobjekte» betrachtete und oft nach Gebrauch ausrangierte. Hesse hingegen räumte einen viel grösseren Stellenwert dem Buch als Objekt ein. So wusste er oft (dies belegen Bestellungsbriefe), welche in Leder gebundene Ausgabe er zum Beispiel kaufen wollte.

Ihr unterschiedlicher Zugang zu Büchern als «Rezeption» von Wissen oder vielmehr als Eigen-«Produktion» zeigt sich ebenfalls anhand der Analyse der «Lesespuren»: Thomas Mann notierte in Büchern oft Datum und weitere Informationen. Hesse hingegen malte eher eigenhändig aufwendige, farbenfrohe Exlibris auf die Innenseite des Kuverts.

Deutlich und aufschlussreich macht es die Analyse der «kommentierenden Lesespuren». Randbemerkungen, Unterstreichungen oder Durchstrei‧chun‧gen fehlen bei Hesse quasi vollständig: nur bei zwei Reden von Thomas Mann zur politischen Ordnung Deutschlands hat Hesse sorgfältig und sauber Randbemerkungen angebracht. Bei Mann findet man viel dichtere Randbemerkungen wie «Ja!», «Warum nicht?», «Falsch». Sie lassen wichtige Schlüsse zum Denkverhalten Thomas Manns zu. Besonders spannend für die Beziehung zwischen Thomas Mann und Hermann Hesse sind folglich die Lesespuren Manns in Hesses «Glasperlenspiel». Ein einziges Kreuz im ganzen Buch verankert eine zentrale Stelle für Mann: beim Eintreten der Figur «Thomas von der Trave». Nicht nur hatte Hesse seinen Freund Mann in seinem Roman verankert, vielmehr war Thomas Mann über die Ähnlichkeit mit dem «Doktor Faustus» erschrocken. In einem Brief an Hesse vom 8. April 1945 schreibt er : «Bestürzung war auch unter den Gefühlen, mit denen ich das Werk las, – über eine Nähe und Verwandtschaft, die mich nicht zum ersten Mal beeindruckt.» Daraufhin erwähnt er seine Arbeit am «Doktor Faustus» und unterschreibt den Brief mit «Ihr Thomas von der Trave». Die verschachtelten Verhältnisse zwischen den Nobelpreisträgern erlangten so durch den Vortrag von Emanuel Bramert eine neue Einsicht und Tiefe.