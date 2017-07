«La vita secreta in chasa es sdruagliada»

La «lindorna cun passagera», il «locodil», il «utschè dal cour» o la «cicogna» chi’d es plachada sül tet dadour la partiziun pellas paglioulaintas: pel mumaint as constata in ed intuorn l’Ospidal a Scuol üna vita tuot speciala. I’s tratta da figüras ch’Alesch Vital ha creà impustüt our da metal büttà davent. In venderdi passà es statta la vernissascha da l’exposiziun «Intervenziun» da l’agrartist da Scuol.

L’exposiziun dad Alesch Vital in l’Ospidal a Scuol düra amo fin als 28 october ed es averta mincha di da las 09.00 fin a las 18.00.