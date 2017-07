«Romanisch ist cool ...»

Engadiner Post: Urs Cadruvi, nach fast zehn Jahren als Generalsekretär haben Sie die Lia Rumantscha verlassen und sind als Vizedirektor der Flury-Stiftung in Schiers zurück in die Privatwirtschaft. Wieso?

Urs Cadruvi: Nach 10 Jahren als Generalsekretär war es an der Zeit, neue Herausforderungen zu prüfen. Mir war von Beginn an bei der Lia Rumantscha klar, dass ich beim Verlassen der Lia Rumantscha auch einen Branchenwechsel machen muss. Dieser ist mit 44 Jahren einfacher als um die 50.

Hat Ihnen die Privatwirtschaft gefehlt?

Die Gesundheitsbranche kann nicht als Privatwirtschaft angeschaut werden. Es ist eine Mischform, da Private wie auch die Öffentlichkeit an der Rechnungszahlung beteiligt sind. Natürlich ist (privatwirtschaftliches) Unternehmertum erforderlich, was für mich ein wichtiger Motivator ist. Und die politische Komponente bleibt weiterhin wie gehabt bestehen, worin ich mich gleichfalls wohlfühle. So komme ich gleich zweimal auf meine Kosten: In der unternehmerischen Entwicklung einer Institution mit über 450 Mitarbeitenden und der politischen Komplexität der stetig wachsenden Gesundheitsbranche.

In Schiers werden Sie nicht viele romanische Gespräche führen können?

Das dachte ich auch. Ich staune aber immer wieder, wenn mich Mitarbeitende oder Besucher auf Romanisch ansprechen.

Egal in welcher Region: Die Unternehmenssprache (Korrespondenz, Offerten, Rechnungen etc.) in der Geschäftswelt ist Deutsch. Was sind die Gründe dafür?

Effizienz, Bequemlichkeit und Unwissenheit. Wer zu langsam ist, fällt aus dem Markt. Mehrsprachige Kommunikation erfordert Mehraufwand. Vor allem in einer Initialphase. Deutsch verstehen oft alle Ansprechpartner. Romanisch nur wenige. Der Mehrwert in mehreren Sprachen zu kommunizieren, wird im Vergleich zum Zusatzaufwand verkannt. Diese Fakten werden sich kaum ändern. Und müssen es vielleicht auch nicht. Wichtig ist, dass die Rätoromanen ihre Sprache untereinander pflegen und diese an die nächste Generation weitergeben. Und «romanische» Unternehmen, die authentischer auftreten möchten, sollten sich einfach Hilfe von der Lia Rumantscha holen, falls sie es nicht selbst gut genug können, um zum Beispiel die repetitive Kommunikation raffiniert zweisprachig im Alltag umzusetzen. Das ist ein USP, ein einzigartiges und authentisches Unterscheidungsmerkmal, das vor allem ausserhalb des Kantons Graubünden äusserst sympathisch ankommt. Romanisch ist cool, jedenfalls unterhalb der Tardisbrücke.

Das ausführliche Interview mit Urs Cadruvi im Rahmen der Schwerpunktwoche «Mehrsprachigkeit» steht in der Engadiner Post/Posta Ladina vom Donnerstag, 13. Juli.

Interview: Nicolo Bass