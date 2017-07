«Wer zwei Stunden läuft, kann auch einen ganzen Tag laufen»

Roberto Rivola, Ihre grosse Leidenschaft gilt den Ultratrails in den Bergen und den Etappenläufen in den Wüsten. Was fasziniert Sie an derart extremen Herausforderungen?

Roberto Rivola: Da ist einmal der geografische Aspekt. In den Wüstenläufen kann ich etwas Neues entdecken. Gleiches gilt zum Teil selbst für den Irontrail. Das Teilstück zwischen Maloja, dem Septimerpass und Bivio zum Beispiel, kenne ich noch nicht. Zweitens ist es eine kleine Community, welche die gleiche Leidenschaft teilt. Es ist immer wieder interessant, sich mit diesen Leuten aus der ganzen Welt auszu‧tauschen – und zwar nicht nur über Sport, sondern über Gott und die Welt.

Den Swiss Irontrail werden Sie am letzten Juli-Wochenende mit dem T133 bestreiten. Er führt über 133,2 Kilometer von St. Moritz über Giand’Alva, Maloja, Bivio, Lenzerheide, Weisshorn, Arosa nach Davos. Die Strecke weist 6960 Höhenmeter Aufstieg und 7250 Höhenmeter Abstieg auf. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Zur Vorbereitung habe ich im Juni einen Ultra-Wettkampf auf Hawaii mit Etappen von bis zu 90 Kilometern Länge und bis zu 3000 Höhenmetern absolviert. Ich lief teilweise auch in der Nacht. Da konnte ich mich etwas einstimmen und Erfahrungen sammeln. Im Juli mache ich gemeinsam mit meiner Frau an den Wochenenden lange Trainingsläufe. Wir sind den ganzen Tag unterwegs und laufen und wandern da nie weniger als 30 Kilometer am Stück, denn anders würde das nichts bringen. Ich bin spontan, habe keinen fixen Trainingsplan. Je nach Wetter, gehe ich einfach los. Irgendwo gibt es ein Postauto oder die RhB zur Heimreise, oder sonst laufe ich halt zurück. Ich bin kein Sklave und habe weder einen Trainer noch einen Coach. (pd)

