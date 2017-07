La Lia Rumantscha invida ingon a giasts ed interessats a gitas rumantschas. In spassegiond tras cumün as poja imprender ün pêr pleds rumantschs chi güdan i’l minchadi. Mario Pult, collavuratur regiunal da la Lia Rumantscha, ha manà tras la spassegiada bilingua «Per giassas e straglias» a Sent.