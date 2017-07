Viele zufriedene Gesichter am Bündner Glarner Kantonalschwingfest in S-chanf. Das Wetter passt, die Atmosphäre und rund 2000 Zuschauer feuern die Schwingerelite an. Die Organisatoren rund um OK-Präsident Andrea Gilli sund zufrieden mit dem Verlauf des Schwingerfestes.