Die Regierung hat am Donnerstag den Veterinär Adrian Arquint aus Zizers zum Nachfolger von Georg Brosi als Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden gewählt. Der 45-jährige Arquint ist in Scuol aufgewachsen und wird seine neue Stelle am 1. Februar 2018 Stelle antreten.