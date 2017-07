Aua da baiver malnetta ad Ardez

Il cumün da Scuol ha infuormà a la populaziun da la fracziun dad Ardez cun ün fögl volant a reguard l’incap. Cha l’aua stopcha gnir buglida per baiver, per cuschinar, per pulir mangiativas e per lavar ils daints. Percunter as possa dovrar quell’aua per maschinas da lavar, sco eir per tualetta e per far la duscha. Causa cha’l reservoir stopcha gnir puli, vaglia la masüra da precauziun duos fin trais dis fin cha l’aua saja darcheu netta.

Scha qualchün ha listess fingià consümà l’aua malnetta, racumanda il cumün da Scuol, d’observar las reacziuns. Scha qualchün vess da survgnir infra 48 uras fevra ota, diarrea o da render, racumandan ils respunsabels, da consultar ün meidi.

Per dumondas ha il cumün da Scuol drizzà aint ün nomer da hotline: 081 861 27 20.