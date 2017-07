Am 1. August gehören Feuerwerke zu den Abläufen mit dazu. Für Hunde wird dadurch der Nationalfeiertag oft zur Qual. Sie reagieren extrem auf den Lärm und die Helligkeit der Feuerwerke. Mehr dazu gibt's in der EP/PL von Dienstag, 25. Juli. Zusätzlich finden Sie in der selben Ausgabe alle Informationen rund um den 1. August in den verschiedenen Gemeinden.