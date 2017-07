Bainvgnü i’l muond dal circus

Il Circus Nock es fin al cumanzamaint dal mais avuost in Engiadina. Fin als 21 lügl as rechatta la tenda sül parkegi da las Pendicularas Scuol SA avant co chi vain fat müdada a Zernez per restar là dals 22 fin als 23 lügl. Il viadi va inavant a Samedan e las rapreschantaziuns sun als 25 e 26 lügl. Avant co cha’l Circus Nock banduna l’Engiadina vers Flem vain installà il chapiteau a Sur Punt San Murezzan e quai dals 28 lügl fin als 9 d’avuost.