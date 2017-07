Biker, Wanderer – Ein fröhliches Miteinander?

Engadiner Post: Darco Cazin*, wie steht es um die Bike- und Wanderwege im Engadin?

Darco Cazin: Bezüglich Wanderwege ist die allgemeine Qualität im Engadin per se schon höher als in anderen Gebieten in den Alpen. In Sachen Bikewegen gibt es jedoch noch viel zu lernen. Wenn das Ideal eine 10 wäre, sind wir vielleicht bei einer 5. Gewisse Orte in Amerika und Kanada sind vielleicht bei einer 7 aber in Europa stehen viele auch noch bei einer 2. In der Branche sind wir alle noch in einer Lernphase.

Weg ist Weg, ob man jetzt darüber wandert oder fährt, oder nicht?

Wenn Mountainbiker die Wege nutzen, braucht es andere technische Unterhaltsarbeiten. Der Biker beansprucht den Weg durch Bremswirkung usw. anders. Ausserdem will man den Weg und die Umgebung schützen. Am Bernina beispielsweise wurde ein Wegabschnitt so ausgefahren, dass daneben immer wieder neue Spuren entstanden. Das findet niemand lässig und ist vermeidbar. Weiter geht es um die Reduktion potenzieller Nutzerkonflikte. Wenn die Geschwindigkeitsunterschiede zu gross sind, müssen gewisse Wegpassagen entsprechend angepasst werden. Falsches Sanieren gibt es nicht. Man kann Arbeiten jedoch so ausführen, dass der Weg länger oder weniger lang für Wanderer und Biker hält.

Inwiefern die Route «673 Bernina Express» auf dem Berninapass in Sachen Trailsanierung zum Vorzeigeprojekt wurde, wieso sich Wanderer laut Cazin nicht von den Wanderwegen verdrängt fühlen müssen und was ein Bikeverbot wie das in Samedan für Auswirkungen hat, gibt es im Interview der Dienstagsausgabe Nr. 86 der EP/PL.

* Darco Cazin ist der Gründer der Allegra Tourismus AG. Allegra ist weltweit für die Entwicklung von Mountainbike-Destinationen zuständig.