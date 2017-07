Da la vita da Julius F.

Per cas es il ravarenda e scriptur Magnus Schleich da Cinuos-chel gnü a savair daplü da la vita da seis bap. Il buonder til ha intimà da far retscherchas e tras quai es nat ün roman chi ha il nom «Aus dem Leben des Julius F.». A Cinuos-chel prelegia l'autur bainbod our da seis nouv roman.