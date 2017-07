Der CSI findet definitiv statt

Die Medienmitteilung der Organisatoren:

Die weltbesten Springreiter treffen sich auch dieses Jahr im August am Longines CSI St. Moritz, dem 5-Sterne-Turnier im Engadin. Nach der ersten Austragung 2015 mit vier Sternen und der Premiere als Turnier der höchstmöglichen Kategorie im letzten Jahr locken neun anspruchsvolle Prüfungen, sieben davon berechtigen zu Punkten für die Longines Weltrangliste, und ein Preisgeld von über einer halben Million Franken auch dieses Jahr die Top-Reiter mit ihren Spitzenpferden nach Graubünden. Die sportlichen Höhepunkte sind der Longines Grand Prix von St. Moritz vom Sonntagnachmittag und das Championat von St. Moritz vom Freitagabend. Wie bereits an den letzten beiden Austragungen werden für Nachwuchsreiter oder -pferde auch Prüfungen auf Zwei-Stern-Level angeboten. Für die sechs Springen gibt es ein Preisgeld von 50‘000 Franken zu gewinnen. Bewährt hat sich auch die Amateur-Tour B mit drei Prüfungen und einem Preisgeld von 9‘000 Franken. OK‑Präsidentin Leta Joos schaut dem Anlass zuversichtlich entgegen: «Unser sportliches Programm hat sich bewährt. Das Interesse an unserem Anlass ist gross und wir dürfen ein starkes Teilnehmerfeld erwarten.»

Longines CSI St. Moritz erstmals Austragungsort des Schweizer Cup Finals

Markus Fuchs, Walter Gabathuler, Willi Melliger, Pius Schwizer und viele mehr: Die Siegerliste des Schweizer Cups liest sich wie das Who is Who des Schweizer Springreitsports. Entsprechend freut sich Turnierdirektor Beat von Ballmoos, dass der 39. Final des Schweizer Cups unter dem Patronat des Grand Hotel Les Trois Rois anlässlich des Longines CSI St. Moritz ausgetragen wird. „Zehn Schweizer Reiter haben sich an vier Qualifikationsturnieren und aufgrund der Weltranglistenposition für das Finale um den begehrten Titel qualifiziert. Wir freuen uns sehr, dass wir als Austragungsort ausgewählt wurden.“

Kostenlose Stehplätze an allen Tagen

Die Vorbereitungsarbeiten für diesen Anlass mit einem Budget von rund 3 Millionen Franken laufen seit Monaten. „Wir können zum Glück auf ein bewährtes Team zählen, das schon seit Monaten intensiv an dieser Austragung gearbeitet hat. Nur deshalb sowie dank unseren Sponsoren - allen voran Titelpartner Longines - und vielen freiwilligen Helfern können wir auch die dritte Austragung erfolgreich auf die Beine stellen“, bemerkt OK-Präsidentin Leta Joos. Der Longines CSI St. Moritz ist auch dieses Jahr ein Fest für Pferdesportbegeisterte aus Nah und Fern sowie für Einheimische und Gäste. Der Zutritt zum Village mit Verkaufsständen aller Art und den Stehplätzen ist an allen Veranstaltungstagen kostenlos. Wer Weltklasse-Pferdesport in einmaliger Bergwelt von der Tribüne geniessen möchte, kann Sitzplätze über die Website www.csistmoritz.ch kaufen.

Autor: pd