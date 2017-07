An diesem Wochenende finden mehrere Märkte im ganzen Engadin statt. Unter anderem die Festa sül stradun in Scuol und der Dorfmarkt St. Moritz. Ob Dorfmärkte noch immer gefragt sind und ob die Organisatoren genug Teilnehmer finden, erfahren Sie in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom 22. Juli.