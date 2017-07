Ein 1.-August-Vulkan für Polo

Meine musikalische Sozialisierung ist eng mit Polo Hofer verbunden. Während sich mein bester Schulkollege mit selbst hergestellten Kartoffelstempeln die vier Buchstaben A B B A auf sein rotes T-Shirt stempelte – zum Glück für ihn waren in den frühen 1970er Jahren Tattoos noch weniger trendy – wendete ich mich nach Mani Matter, Udo Jürgens und dem Trio Eugster bald einmal «Polo National» zu. Warum kann ich heute nicht mehr so genau sagen. Weil es wohl cooler war zum «Schlangelädergurt» mit zu singen als zu «Jetz mues de Buuch wäg». Und weil man hoffte, so bei den Meitschi me «Schriss» zha», wie wir sagten.

Eine andere Erklärung, der wir nie freiwillig zugestimmt hätten – Englisch war auch in den 70ern hip – wir verstanden endlich die Songtexte. Oder besser formuliert: Wir wollten sie verstehen. Weil Polo aus dem Leben schrieb. Aus unserem Leben, zu unseren Themen: Liebe, Fernweh, American Dream, Rebellion, Drogen. Häufig in einer direkten, einfachen Sprache. Teils aber auch hochpoetisch: «Chaschs gsorget gä im letschte Tram. Me cha dir nüt me näh im letschte Tram. Mueschs näh wis chunnt im letschte Tram i sore späte Stund». Da trifft jede Zeile ins Herz – jedes Wort prickelt auf der Zunge wie eine Brausetablette.

Und so pilgerten wir an seine Konzerte. Tanzten im Festzelt auf der Süderen, sangen seine Songs in der Markthalle in Burgdorf oder jubelten Polo in der legendären Mühle Hunziken zu. Wir wurden enttäuscht, wenn Polo zuviel getrunken hatte und lustlos auftrat, wir erlebten Konzerthighlights wenn er zusammen mit Blueser Philipp Fankhauser bis in die Morgenstunden jamte.

Und jetzt ist Polo nicht mehr. Auch wenn ich längst nicht alles gut fand was er gemacht hat, und auch wenn seine CD’s bei mir im Regal Staub angesetzt haben – die Nachricht von seinem Tod hat mich betroffen gemacht. Darum werde ich am 1. August einen grossen Vulkan anzünden. Keine Rakete – schneller Aufstieg, kurze Wirkung und schon gar keinen Knallfrosch – hinterhältig und laut. Nein, einen Vulkan. Funken sprühend, mal eruptiv, mal ganz ruhig, Vor allem aber: Lang anhaltende Wirkung. Wie Polo.

Autor: Reto Stifel

Foto: Patric Spahni/www.fotospahni.ch