Einbruch in Fotofachgeschäft - Zeugenaufruf

Der Einbruchdiebstahl in ein Fotofachgeschäft in St. Moritz ereignete sich am frühen Montagmorgen kurz nach vier Uhr. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit Hilfe einer Schalungsstütze (sogenannter Stüper) Zutritt in das Geschäft und entwendete Fotokameras mit Zubehör im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Franken. Anschliessend entfernte sich die Täterschaft mit einem zuvor in Trimmis gestohlenen Auto der Marke VW Golf. In der Via Chavallera stellten sie das Fahrzeug auf einen öffentlichen Parkplatz, über welchen die Signalbahn führt. Dort muss die Täterschaft das Fahrzeug gewechselt haben und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Personen, die insbesondere Angaben zur Schalungsstütze sowie zum Fahrzeugwechsel im Bereich Via Chavallera – Via Somplaz machen können oder Verdächtiges festgestellt haben, melden sich bitte bei der Kantonspolizei Graubünden in Silvaplana (Telefon 081 838 70 30).

Das verwendete Fluchtauto.