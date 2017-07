Am Samstag fand am Silvaplanersee, weit weg von den Dörfern, das vierte Lakeside Festival statt. Jung und Alt kamen am Seeufer zusammen, um das Grillfest zu feiern. Erst wärmte die Sonne die Besucher, später das Lagerfeuer. Mehr Eindrücke zum Lakeside gibt es in der EP/PL vom 18. Juli.