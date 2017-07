In der Samedner Chesa Planta stellen zwei Heimkehrer aus: Gian und Erica Pedretti sind beide künstlerische Multitalente und haben ein bedeutendes Werk geschaffen. Nach ihrer Rückkehr ins Engadin geben sie Einblick in ihr Schaffen. Mehr zu dieser von Chasper Pult kuratierten Sommerausstellung steht in der EP vom 25. Juli.