La natüra ha muossà sias forzas immensas: In mardi davomezdi ha traversà ün ferm temporal l’Engiadina Bassa. Infra pac mumaint es il tschêl gnü s-chür ed üna tampestada ha cuvernà in tscherts lös la prada cun ün vesti alb. Quist spectakel ha dürà be var desch minuts e la strasora ha cuntinuà seis viadi.