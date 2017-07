Co influenzescha il spazi l’art? Da quista e d’otras dumondas in connex cul spazi s’occupan a Nairs üna gruppa d’artists da Hongkong insembel cun collegas svizzers ed üna da l’Austria. Per l'introducziun han preschantà Mario Pult ed Au Hoi Lam las linguas discurrüdas in Engiadina ed a Hongkong.