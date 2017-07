In Engiadina Bassa vivan 26,7 pertschient esters, quai sun raduond 1650 persunas. Üna masüra importanta d’integraziun es eir l’integraziun linguistica. Per Mario Pult da la Lia Rumantscha stess il Chantun sustgnair plü ferm eir l’integraziun in lingua rumantscha.