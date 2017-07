Der Ansturm auf das Open Air Konzert auf Muottas Muragl war so gross, dass es im Tal zu Stau und Wartezeiten kam. In der EP/PL vom 22. Juli erfahren Sie, was der Geschäftsführer von der Engadin St. Moritz Mountains AG, Markus Meili zum Ansturm meint und warum Jamie Cullum den Zuschauern gefallen hat.