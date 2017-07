Inwiefern taugen Gesetze zur Förderung und zum Erhalt von Sprachen? Der von der Bündner Regierung zurückgewiesene neue Sprachenartikel in der Silvaplaner Gemeindeverfassung dürfte auch zu Diskussionen in anderen zweisprachigen Gemeinden im Kanton führen. Mehr zum Thema in der EP vom 15. Juli.