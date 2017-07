Ils respunsabels dal Provedimaint d’aua da Scuol han constatà in dumengia, cha l’aua da baiver a Tarasp es malnetta. Perquai racumanda il cumün da Scuol a la populaziun da Tarasp da buglir l’aua per baiver, per preparar mangiativas o per lavar ils daints. Quista situaziun po dürar plüs dis.