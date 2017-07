Daspö trent’ons realisescha la Lia Rumantscha d’instà a Scuol ils cuors intensivs da rumantsch. Blers dals 134 partecipants nu sun per la prüma vouta in Engiadina Bassa per imprender rumantsch. Illa retschercha actuala quintan ils partecipants da lur experienzas e lur motivs da far il cuors.