Martina: Rad von Anhänger verloren

Vor der Galerie bei Val Mundin löste sich das linke Rad des Anhängers und rollte auf die Gegenfahrbahn frontal in einen entgegenkommenden Personenwagen. Durch die Kollision schleuderte das Rad wieder zurück und streifte seitlich einen hinter dem Anhänger folgenden Sportwagen. Der 50-jährige Österreicher bemerkte den Verlust des Rades und hielt nach rund 150 Metern seine Fahrzeugkombination in der Galerie an. Das entgegenkommende Auto wurde erheblich und der Sportwagen leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.