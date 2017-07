Am Montag fuhr um 13.15 Uhr ein Autofahrer vom Zollamt La Motta kommend in Richtung Bernina Hospiz. In einer Rechtskurve geriet das Auto auf der regennassen Fahrbahn über die Strassenmitte hinaus und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Motorrad. Die Sozia verletzte sich leicht.