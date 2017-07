Neuer Streckenrekord am Engadin Radmarathon

Insgesamt hatten sich 1407 Athletinnen und Athleten für den Engadin Radmarathon eingeschrieben. «Wir sind extrem zufrieden», so Fabian Schorta, OK-Chef der Veranstaltung, der sich auf der Langstrecke sogar über einen neuen Streckenrekord freuen konnte. «Auch das erweiterte Rahmenprogramm mit Kids Race hat sich bewährt», so Schorta. «Der Samstag ist zu einem vollwertigen Marathon-Tag geworden.»

Die schnellsten davon entschieden die 211 Kilometer über Livigno, Forcola di Livigno, Bernina sowie Flüela und Albula in einem Ausscheidungsrennen am letzten Pass für sich. Riccardo Corbetta aus Besana in Brianza gewann nach 6:12:47 Stunden Fahrzeit.

Beim Rennen der Frauen liess Orenos bei der Fahrt durch das Engadin nichts mehr anbrennen («Zum Glück hatten wir Rückenwind, ich war völlig allein unterwegs.») und fuhr in 6:51:04 Stunden nicht nur zu einem ungefährdeten Sieg, sondern auch zu neuem Streckenrekord.

Schnellster Bündner auf der Langstrecke wurde Sandro Kessler aus Grüsch auf Rang elf. Als bester Engadiner auf der 211 Kilometer langen Runde war als zweitbester Bündner Tiziano Zeller aus Pontresina nach 6:47:03 Stunden auf Rang 28.

Bei der Kurzstrecke sorgte Fabian Gut aus Reinach in 2:32:53 Stunden für einen Schweizer Sieg zum Auftakt des Radmarathon-Sonntags. Das Rennen der Frauen entschied die slowakische U23-Triathletin Ramona Gajdosova für sich.

Schnellste Bündnerin auf der kurzen Runde über Livigno und Berninapass war Brigitte Eggerling aus Chur in 3:03:45 Stunden auf Rang sieben. Susanna Denoth aus Lavin holte sich als beste Engadinerin in 3:10:23 Stunden Rang zwölf. Schnellster Bündner auf der Kurzstrecke wurde in 2:33:37 Stunden als 15. Fadri Barandun aus Samedan vor Claudio Tschenett (St. Moritz, 18. und 2:33:37 Stunden).

Text und Foto: Stefan Schwenke/Engadin Radmarathon