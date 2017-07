Organisatorische Hürden

In ersten Stellungnahmen zeigen sich Vertreter aus Politik und Tourismus sehr erfreut darüber, dass das Fünf-Sterne-Turnier wiederum stattfinden kann. «Dank des Standortwechsels auf die Pferdesportwiese San Gian können wir einerseits diesen Top-Event in gewohnter Qualität durchführen und für die Zukunft an St. Moritz binden», sagt beispielsweise Martin Berthod, Direktor Sport und Events von St. Moritz Tourismus.

Auf die Frage, ob die Tuniere 2018 und 2019 ebenfalls stattfinden und wenn ja wo, wollten die Organisatoren zum heutigen Zeitpunkt noch keine Stellung nehmen. Für OK-Präsidentin Leta Joos steht jetzt die Organisation des kommenden Anlasses im Fokus. Und da stellen sich einige Herausforderungen. Zwar laufen die Vorbereitungsarbeiten gemäss Leta Joos bereits seit Monaten. Trotzdem ist beispielsweise der Aufbau der Infrastruktur für einen solchen Grossanlass auf einem für die Organisatoren neuen Gelände ein Challenge. Dass die OK-Präsidentin mit dem Standortwechsel nicht nur zufrieden ist, betont sie im Interview mit der EP/PL. Der einmalige Hintergrund mit dem See und der Kulisse von St. Moritz habe sich für Filmaufnahmen und Fotos bestens geeignet. «Dieser Werbeeffekt fällt jetzt leider weg», bedauert sie.

Das ganze Interview mit Leta Joos, einen Hintergrundbericht zum CSI und eine Einschätzung zum jetzt getroffenen Entscheid gibt es in der gedruckten EP/PL vom 20. Juli zu lesen.