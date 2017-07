Planungsbeginn für neue Klinik Gut

21 Monate nach der Volksabstimmung zur Ortsplanung im Areal Serletta Süd wird die Projektplanung für die neue Klinik Gut in St. Moritz aufgenommen. Die Projekteigentümerin Chris Silber St. Moritz AG, die Klinik Gut als Mieterin und die Architekten entwickeln in den kommenden Monaten auf eigenes Risiko eine detaillierte Planung und ein Baugesuch für die neue orthopädische Klinik an der Via Serlas.

«Eine Baueingabe noch im Spätherbst ist denkbar», sagt Projektleiter Martin Meyer von der Chris Silber St.Moritz AG zum Zeitplan. «Wir freuen uns, dass die Planung nun beginnen kann,» kommentiert Dr. med. Adrian Urfer, Delegierter des Verwaltungsrats der Klinik Gut AG. «Zwar sind noch Gerichtsverfahren hängig, aber wir gewinnen Zeit, um die Chance zu wahren, auch für kommende Generationen ein medizinisches Versorgungsangebot in St. Moritz zu erhalten.»

Möglich gemacht hat den Beginn der Planung ein Entscheid des Bündner Verwaltungsgerichts. Dieses hat einen Antrag eines benachbarten Hotels abgelehnt, die Inkraftsetzung der revidierten Ortsplanung weiter zu verzögern.