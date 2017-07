Während die grösste Steinbockkolonie der Alpen in felsiger Höhe den Sommer verbringt, feierten am Samstag unten im Tal die Menschen die neue Steinbock-Erlebniswelt für Gross und Klein. Ein vielfältiger Lehrpfad zollt dem Bündner Wappentier Respekt. Mehr in der EP/PL vom 11. Juli.