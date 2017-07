Recloma rumantscha es daplü co ün gag

«Allegra», «Viva» e «salüds» sun pleds rumantschs cuntschaints. In Engiadina es il rumantsch üna part importanta da la cultura, quel aspet dess eir gnir muossà i’l turissem, sco chchi disch Niculin Meyer, pledader da medias dal turissem Engiadina Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM). «Nossa lingua nu’s po copchar», manaja’l. Eir la destinaziun Engiadina San Murezzan fa adöver dal rumantsch in sia recloma, sco chi conferma Roberto Rivola, pledader da medias, per exaimpel culla nouva campagna «Allegra Heimvorteil».

Tant Roberto Rivola sco eir Niculin Meyer sun da l’avis cha il plü important illa comunicaziun culs giasts saja cha’l cuntgnü gnia inclet. «Nos public nun es oramai in Engiadina», declera Rivola la situaziun. Els douvran rumantsch be ingio chi’d es inclegiantaivel e be intenziunà in tscherts lös. «Illa correspundenza dimena pleds sco ‹chars salüds› ed i’l marketing pleds sco ‹Allegra›». Ün motiv saja cha’l rumantsch haja ün bonus da simpatia. «Implü es quai üna part importanta da l’Engiadina, quai es üna differenza ad oters lös.»

«Nus lain muossar a tuot la Svizra chi vain discurrü rumantsch pro nus», disch Roberto Rivola. «La lingua rumantscha es ün’attracziun da la regiun», disch Niculin Meyer. El ha fingià survgni recaziuns positivas da giasts davart la preschentscha da la lingua. Ma eir critica chi gnia dovrà massa pac. «Id es ün spagat: dad üna vart es qua il ris-ch da gnir ignorà scha nus nu gnin inclets», declera’l. «E da tschella vart dess noss’identità culla lingua rumantscha restar e gnir muossada, e na be esser ün exercizi dad alibi o ün gag da recloma.» Quai vezza eir Rivola uschè. Implü manaja Meyer cha’l rumantsch rapreschainta ün’autenticità ed ün’exclusività.

Text: Selina Bisaz, comic: Posta Ladina/Fotolia.com/strichfiguren.de