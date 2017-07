Es war kein Sonntag wie jeder andere in Soglio. Ugo und Elena Giacometti aus Vicosoprano, «MontagnaViva» und «Les plus Beaux Villages de Suisse» luden zum Zuhören, Schauen, Nachdenken und Diskutieren sowie offenen Türen nach Soglio. Mehr dazu gibt's in der EP/PLvon Samstag, 29. Juli.