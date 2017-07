In den Jahren 2004 bis 2012 haben gemäss Weko mindestens zwei Bauunternehmen der Val Müstair in über 100 Fällen die Preise abgesprochen. Im Interview in der Samstagsausgabe der EP/PL gibt Roland Conrad, Verwaltungsratspräsident der Foffa Conrad AG, zu, in den genannten Jahren Fehler begangen zu haben.