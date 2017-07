Segua Tschlin a Morcote?

Ils criteris per nominar ün cumün per la concurrenza pel plü bel cumün da la Svizra d’eira cha’l cumün nu das-cha avair daplü da 3000 abitants, il cumün o la fracziun sto avair ün agen caracter e sto avair üna vita da cumün. Quistas premissas han dat üna basa per cha la giuria ha pudü far la stretta tscherna da 50 cumüns. Da quels sun uossa rivats dudesch i’l final. Ils finalists derivan da tuot las quatter regiuns linguisticas da la Svizra. Per la part rumantscha da la Svizra han tschernü las lecturas e’ls lectuors da la Schweizer Illustrierte, l’Illustré, il Caffé e da la gazetta Il Grigione Italiano ils cumüns Falera, Tschlin e Vrin.

Dürant las prosmas eivnas vegnan preschantats ils dudesch finalists cun reportaschas illas illustradas e la Televisiun Svizra. Tour part a la votaziun po minchün e quai in differents möds. Üna varianta es da trametter cul telefonin ün sms cun Dorf11 (per Tschlin) e cun sias coordinatas privatas sco nom, prenom ed adressa al nomer 530. Ün oter möd es da visitar la pagina d’internet www.dasschoenstedorf.ch e da tscherner seis favorit. La votaziun düra amo fin als 24 d’avuost. Als 8 da settember vain lura dat cuntschaint il cumün vendschader da la concurrenza d’ingon.