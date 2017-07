12 tablas sparpagliadas i’l cumün da Sent infuorman als viandants davart l’istorgia da Sent. In 60 minuts as vegna a savair alch dal passà da quist cumün, dals differents incendis e da las chasas engiadinaisas. L’idea per üna nouva spüerta turistica a Sent es nada fingià da l’on 2012.