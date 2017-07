Survain halla da maz concurrenza?

Il bacher Reto Zanetti sto renovar sia bacharia a Sent. El ha fat la dumonda al cumün da Valsot da pudair fabrichar üna nouva gestiun illa zona da mansteranza Quadra Secha a Ramosch. La suprastanza cumünala da Valsot ha discus quista dumonda. Sco cha’l capo da Valsot, Victor Peer, ha dit, es nada uschea l’idea da fabrichar in quista zona da mansteranza üna halla per mazzar regiunala: «Ün local per mazzar regiunal es ün vegl proget», ha dit Peer. «Daspö duos decennis discutan ils paurs da l’Engiadina Bassa e la Val Müstair ils avantags dad üna tala bacharia regiunala.»

A l’avis dal capo nun esa plü adequat cha mincha bacher mazza las bes-chas in sia bacharia d’immez cumün. «L’intent es dad ingrondir quella e metter a disposiziun al bacher Zanetti il terrain necessari per realisar seis proget.» Quista parcella chi gniss surfabrichada es proprietà dal cumün e cunfina culla zona da mansteranza Quadra Secha da fin qua. D’incuort ha approvà la radunanza cumünala da Valsot quist intent cun 36 vuschs ed 11 abstenziuns.

Daniel Buschauer, chi maina l’Uffizi per agricultura e geoinfuormaziun chantunal, observa cha pro’l proget a Ramosch as tratta da la dumonda amo pendenta d’ün singul bacher in Engiadina Bassa. «Quist proget nun ha il böt d’avair eir ün effet regiunal», declera’l. «Nus examinaran quist proget a reguard quist aspet.» Buschauer manzuna cha’l proget «bacharia a Ramosch» suottastetta a la neutralità da la concurrenza. Quai significha cha’l proget po gnir sustgnü cun contribuziuns chantunalas be sch’el es neutral in quai chi reguarda la concurrenza.