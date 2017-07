Umfahrung Silvaplana früher offen?

Nachdem die Bauarbeiten während zwei Jahren aufgrund von Einsprachen ganz stillgelegt wurden, konnte nun wieder Zeit aufgeholt werden. Wenn alles wie geplant in diesem Tempo weiterläuft, könnte die Umfahrung bereits im Frühjahr 2018 fertig sein, und nicht wie ursprünglich gedacht, im Herbst 2018. Einen offiziellen Eröffnungstermin kann noch nicht festgelegt werden. Genau im Budget sind auch die Kosten für den Bau des 750 Meter langen Tunnels, der die Verkehrsbelastung in Silvaplana um ein Vielfaches verringern soll. Nach jahrelangem Hin und Her sieht es nun so aus, als ob das Ende der Baustelle in Sicht ist. Mehr dazu gibt's in der EP/PL von Samstag, 29. Juli.