WhatCheWas?

Quist eivna es statta la plurilinguità il tema central da la Posta Ladina. Uossa dependa cur cha Vus, charas lecturas e chars lectuors, legiais quist: dessa scriver cha «vain gnü» o «vain amo» quell’eivna? Fingià quella decisiun es difficila: tenor il pled tudais-ch «Schwerpunktwoche» s’affa quai dimena. In mincha cas es statta la lingua tema central, e cun quai eir il rumantsch. Per quist PS (quai es suotsura per «Schwerpunktwoche», dimena SP) n’haja tschüf la lezcha da scriver alch a reguard il tema interrumantsch. Hai, sco a scoula. Ma che voul quai insè dir? Tanter rumantschs. Comunicaziun cun focus süllas medias socialas. E già cha eschan in Engiadina, la comunicaziun tanter Puters e Valladers, forsa amo turists chi imprendan rumantsch ed organisaziuns correspundentas. Eir in Facebook, WhatsApp e cumpagnia vain scrit in rumantsch, sco ch’eu constat svess. La dumonda es, quant bler, cura e da chi? Mias collegas e meis collegs dischan tant co pussibel, fin a 75 pertschient, che medias nu giouvan laprò üngüna rolla. Ma in temps da survaglianza daja il ris-ch da gnir buollà sco qualchün privlus pervi dal rumantsch. Eir scha’ls agents han hozindi otras metodas per eruir quai. Na co plü bod, dürant las guerras mundialas, cur chi gniva dit direct al telefon da discuorrer in üna lingua inclegiantaivla, davo ün pêr minuts in rumantsch. Implü mancan programs da correctura per las medias socialas. Singulas sportas dad Apps rumantschas existan, sco Threema chi funcziuna simil a WhatsApp, o Apps per imprender o tradüer rumantsch, per exaimpel da l’UdG. Eu poss eir giovar a «Hangmann». In rumantsch. Ma nouvas dumondas as sviluppan. Co scriver: direct, dumondar a qualchün chi sa meglder rumantsch? «Dessi» scriver in dialect o «correct»? Che idiom? Inclegia ün Vallader ad ün Puter o Jauer? Dumondas sur dumondas. Eu vegn a tscherchar ün’App chi’m dà resposta. Il plü gugent in rumantsch, vallader. Jauer o puter es eir in uorden. Ed uschinà douvr eu ün’App per tradüer. Resta be amo la dumonda: co ed in che lingua tscherchar? Ui ui ui. Quist’eivna da lingua. Difficil. Punct.

selina.bisaz@engadinerpost.ch