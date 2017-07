La populaziun da Zernez accepta la ledscha cumünala da chamonnas cun 321 cunter 58 vuschs. L'iniziativa dal pövel invezza vain sbüttada cun 225 cunter 175 vuschs. Quist'iniziativa pretendaiva ün scumond per nouvs fabricats ed indrizs per l'explotaziun e per la cultivaziun da material.