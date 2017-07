Zernez less mantgnair la concurrenza

L’on passà in marz vaivan inoltrà 72 votantas e votants dal cumün fusiunà da Zernez üna petiziun. Quella intimaiva al cumün da verer chi nu gnian s-chaffidas ingünas ulteriuras pussibiltats d’elavuraziun ed explotaziun da materials da fabrica. Sco ch’Emil Müller, il president cumünal da Zernez, disch, ha la suprastanza cumünala in seguit elavurà üna ledscha transitoria, «la quala resguarda per fich gronda part ils intents dals iniziants». Be transitoria es la ledscha perquai cha las ledschas da fabrica dals anteriurs cumüns Zernez/Brail, Susch e Lavin nu sun amo armonisadas e fixadas in ün’unica ledscha da fabrica per tuot il cumün fusiunà.

«La suprastanza ed eir la radunanza cumünala sun da l’avis da nun introdüer la ledscha cul scumond total sco proponüda dals iniziants», cuntinuescha Emil Müller, «l’explotaziun da materials da fabrica es insomma be admissa in quels lös chi han survgni il permiss.» Schi’s less explotar in ün oter lö füssa tenor el da reveder la planisaziun locala. Emil Müller manzuna ün ulteriur argumaint: «Il scumond absolut sün tuot il territori cumünal, sco ch’els propuonan, pudess esser dischavantagius per l’avegnir schi’s rinforza la posiziun sül marchà da tschertas impraisas cun scumandar ad otras da realisar gestiuns sumgliaintas.» Chi’s saja da l’avis chi douvra eir in avegnir differentas impraisas chi’s concurrenzeschan.

La suprastanza cumünala da Zernez cuntinuescha ad armonisar las ledschas dal cumün fusiunà. Uschè suottametta ella al suveran da Zernez üna nouva ledscha cumünala chi regla tuot quai chi ha da chefar cullas chamonnas cumünalas. La cumpetenza da dar a fit üna da quistas chamonnas ha la suprastanza cumünala.