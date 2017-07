Zwei Reifen geplatzt

Am Mittwoch gegen 11.20 Uhr parkierte ein Chauffeur sein LWK beim Grenzübergang Castasegna, um die Zollformalitäten für die Ausreise zu erledigen. Als er sich zum Zollbüro begab, explodierten beide vorderen Reifen des Sattelschleppers. Ein zu diesem Zeitpunkt in die Schweiz einreisendes Auto wurde durch herumfliegende Reifenteile getroffen und an der Windschutzscheibe beschädigt. Die Reifen dürften aufgrund einer Überhitzung geplatzt sein. Durch das Bremsen auf der Talfahrt vom Maloja kommend müssen die Felgen dermassen erhitzt worden sein, dass der Reifengummi geschmolzen ist. Die Felgen hatten auch nach längerer Zeit nach dem Platzer immer noch eine Temperatur von mehreren hundert Grad Celsius.