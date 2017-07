Zwei Unfälle zur gleichen Zeit in Sils und Lavin

Am Samstag ist es kurz vor 15 Uhr zu zwei Unfällen gekommen. In Sils wurde ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt. Beim Sturz prallte er in einen Linienbus aus der Gegenrichtung. In Lavin wurden ein Motorradlenker und seine Sozia leicht verletzt. Er kollidierte mit der Leitplanke und stürzte.