«Das Amt verlangt Vorbereitung und Sorgfalt»

Engadiner Post: Martin Aebli, der Bündner Grosse Rat hat Sie zum Standespräsidenten gewählt. Sind Sie stolz auf diesen Titel?

Ja, es macht mich stolz, dass ich die Verantwortung, die dieser Titel mit sich bringt, übertragen bekomme. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.

Was zeichnet einen guten Standespräsidenten aus?

Das Amt des Standespräsidenten ist sehr vielfältig. Man übernimmt die Leitung der Sitzungen des Grossen Rates. Für diesen Teil braucht es jemanden, der sich mit der Materie auskennt und dossierfest ist. Der Standespräsident repräsentiert als «höchster Bündner» auch den Kanton und vertritt diesen zusammen mit der Regierung nach aussen. Dies muss man mit Vorbereitung, Würde und Sorgfalt machen.

Sie sprechen die Repräsentationspflichten an: Hände schütteln, Anstossen, Small Talk, liegt Ihnen das?

In meinem Amt als Gemeindepräsident von Pontresina habe ich ähnliche Pflichten. Deshalb sind diese Aufgaben für mich nichts Ungewöhnliches. In der Intensität, in der man diese Aufgaben im Jahr als Standespräsident erlebt, wird es sicher speziell.

