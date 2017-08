«Davovart capita bod il plü interessant»

Tina e Jachen Puorger da Sent visitan regularmaing l’artist da Zernez in seis domicil illa Grecia sun Tina e Jachen Puorger. Els organiseschan daspö blers ons las exposiziuns illa Grotta da cultura a Sent. «I’ns fa grond plaschair cha nus vain pudü organisar sco noss’ultima exposiziun qua illa grotta quella da Hubert Bezzola», ha dit Tina Puorger in seis salüd a chaschun da la vernissascha da sonda passada. «Hoz sun eu impustüt artist ed organisesch cuors da pitturar», ha dit Hubert Bezzola. Per l’introducziun in si’exposiziun ha’l cità ün filosof grec incuntschaint chi ha dit cha per pitturar o lavurar faja dabsögn da relaziuns socialas, l’acceptanza e la bainvuglientscha.

L’artist da Zernez disegna pel solit cun culuors d’acril. «Minchatant maisda quista tecnica cun culuors d’aua o ch’eu pigl a nüz differents pigmaints.» Ün motiv ch’el chatta tant in Engiadina sco eir in Grecia sun las vachas. «Eu n’ha lönch ponderà co far ün purtret d’üna vacha», ha’l quintà. «Lapro n’haja lura stuvü constatar cha pro quista bes-cha capita davovart bod il plü interessant.»