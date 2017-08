Die Engadiner Pferdesportwoche in St. Moritz und Zuoz ist am Freitag gestartet. Bis Sonntag, 13. August, treten die Teilnehmer im Concours Hippique gegeneinander an. Unter ihnen sind auch einige Engadiner, einer davon ist Andri Meyer aus Bever. Mehr über Andri Meyer und seine Verbindung zum Pferdesport gibt's in der EP/PL von Samstag, 5. August.