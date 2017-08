«Surtut il timun per amur da la chosa»

Posta Ladina: La Lia Rumantscha finanziescha insembel culla Confederaziun, cul Chantun e cun l’ANR l’existenza da La Quotidiana per ün on. Che sun ils motivs per quist sustegn finanzial?

Johannes Flury: Il motiv es da mantgnair quai chi’d es avant co preverer alch nouv. Laschar ir alch e lura cumanzar dal tuot nouv füss bler plü difficil.

La chasa editura Somedia, chi edischa La Quotidiana, ha fat squitsch e la politica ha dat davo. Es quai ün bun svilup?

La charta da la Somedia es ida a l’Agentura da novitads rumantscha ANR ed al Chantun. Tuot ils partenaris e tuot las organisaziuns chi han reagi d’eiran da l’idea cha la Lia Rumantscha stuvess esser al timun da quista chosa. La Lia Rumantscha nun ha tscherchà quai, ma per amur da la chosa rumantscha ha’la surtut quel dossier. Co cha l’agir da la Somedia es da valütar surlasch eu ad oters.

L’intervista cumpletta cun Johannes Flury es publichada illa Posta Ladina dals 24 avuost.

Intervista: Nicolo Bass